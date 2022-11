VACANCY: Enumerators (World Vision)

#WeAreHiring

๐—ฃ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ง๐—ถ๐˜๐—น๐—ฒ: Enumerator

๐—Ÿ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€: Harare x6

Bulawayo x6

Beitbridge x6

Masvingo x6

๐—ฃ๐˜‚๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฃ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป:

To support the Needs Assessment that is being jointly conducted by World Vision Zimbabwe, Welthunger Hilfe, and Christian Blind Mission in urban areas including Beitbridge, Bulawayo, Harare, and Masvingo. The position requires the ability to work closely with a multi-disciplinary team and to interact effectively with a wide variety of community members.

๐— ๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—ฟ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€/ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€:

-Qualitative and Quantitative Data Collection from selected

households and other respondents in the targeted areas.

-Identifying participants for interviews.

-Daily cleaning and uploading of the data on the KOBO toolbox

platform.

-Ensure completeness and accuracy of the responses recorded and

perform accuracy checks on the questionnaires whenever

applicable.

-Verbatim Transcribing of qualitative responses from Key Informant

Interviews and Focus Group Discussions.

-He/She will be responsible for organizing and maintaining the

data and survey equipment in a safe and secure manner until it

can be delivered to the Survey Coordinator.

-Safeguard the confidentiality and privacy of the collected information

๐—ž๐—ป๐—ผ๐˜„๐—น๐—ฒ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐—ธ๐—ถ๐—น๐—น๐˜€:

-Certificate, diploma/degree in Nutrition, Public Health, WASH

Development studies, or related field

-Experience in using mobile-based applications for data collection

such as KOBO, and ODK.

-Good communication skills, community engagement, Energetic,

Flexible, Reliable, Passionate, and a Team Player

-Experience in data collection is a requisite

-Experience in conducting qualitative data collection is an added

advantage

๐—ก๐—ข๐—ง๐—˜: To apply, please send your CV , application letter clearly stated the Location you are applying for and certified copies of your certificates to: ๐˜‡๐—ถ๐—บ๐—ผ_๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€@๐˜„๐˜ƒ๐—ถ.๐—ผ๐—ฟ๐—ด

All applications are to be sent ๐—ข๐—ก๐—Ÿ๐—ฌ to this email address and no physical copies will be accepted.

๐—ช๐—ผ๐—ฟ๐—น๐—ฑ ๐—ฉ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ผ๐—ฒ๐˜€ ๐—ป๐—ผ๐˜, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ป๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐˜ ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜† ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜†๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—ถ๐˜๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฟ๐˜‚๐—ถ๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜€๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐˜-๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐˜„๐˜€, ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ/๐—ผ๐—ฟ ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฐ๐—ธ-๐˜‚๐—ฝ๐˜€.

๐—ฆ๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ. ๐—ข๐—ป๐—น๐˜† ๐˜€๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ฒ๐—ฑ.

๐—™๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐˜†.