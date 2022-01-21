fbpx

ZIMA 2022: Nutty O, Freeman Biggest Nominees

Entertainment
By Lemuel chekai

Zimdancehall musicians, Nutty O and Freeman last night bagged most nominations as the Zimbabwe Music Awards (ZIMA) announced nominees for the 2022 edition of the biggest music award ceremony in the country slated for 19 February 2022.

While Nutty O bagged seven nominations through his chart-busting album, Mustard Seed, singles, collaborations and an album release allowed Freeman six nominations.

Here is ZIMA 2022 Nominees list;

BEST GROUP/ DUO

BREEZE MUSIC
CRISS WIS AND THE DOT
FUSION 5 MANGWIRO
VABATI VAJEHOVA

BEST NEW COMER
D.T BIO MUDIMBA
FELI NANDI
KAE CHAPS
SHASHL

BEST ALBUM
FREEMAN HKD -ROBBERY
NUTTY O – MUSTARD SEED
NYASHA DAVID – SONGS of DAVID
TAMY MOYO – BVUDZIJENA

ZIM DANCEHALL
ENZO ISHALL
FREEMAN HKD
MA9NINE
NUTTY O
TOCKY VIBES

BEST SUNGURA
D.T BIO MUDIMBA
MUKOMA PANGA
ROMEO GASA
SHAMBLO

BEST AFROPOP
EXQ
GEMMA GRIFFITHS
HERMAN
TAMY MOYO

BEST HIPHOP
DOUGH MAJOR
M.U.S.E
PROBEATS
R. PEELS
TASHAMISWA

BEST CONTEMPORARY GOSPEL
EVERTON MLALAZI
JANET MANYOWA
MINISTER MICHAEL MAHENDERE
VUSA MANGENA

BEST TRADITIONAL GOSPEL
BREEZE MUSIC
DORCAS MOYO
MAMBO DHUTERERE
VABATI VAJEHOVA

BEST RNB & SOUL
FELINANDI
TREVOR DONGO
KAE CHAPS
NYASHA DAVID
ROKI

BEST JAZZ
AGGA NYABINDE
NAGUG
NONKANYISO
JOSH MECK

BEST DANCE (HOUSE/GQOM/KWAITOO/EDM)
ANITA JACKSON
DJ ZANDIMAZI
LESLIE KAMPILA
MAWIZA
SHASHA

BEST TSHIBILIKA
CLEMENT MAGWAZA
INSIMBI ZEZHWANE
MADLELA SKHOBOKHOBO
MARTIN SIBANDA AND NDOLWANE SUPERSOUNDS

BEST TRADITIONAL (CHINYAKARE/CHIMURENGA)
ANDY MURIDZO
DIANA SAMKANGE MANGWENYA
KUMBIRA PROJECT
THE LIONESS

BEST TRADITIONAL (EZOMDABU/ IMBUBE)
AMAQAQA
MAMOZI
SKHOSANA BUHLUNGU
SUNDUZA

BEST ALTERNATIVE
AGGA NYABINDE
JUNTAL
MBEU
QEQESHIWE

PRODUCER OF THE YEAR
DJ TAMUKA
JUSA DEMENTOR
LEVELS CHILLSPOT
OSKID
RODNEY BEATZ

BEST MUSIC VIDEO
FREEMAN HKD- POMBI
JANET MANYOWA- NDIJEHOVAH
NUTTY O FT DERMARCO – NDIWE
ROKI FT MR BROWN & LEON LEE- SCREENSHOT

VIDEOGRAPHER OF THE YEAR
DIRECTOR AM
SAN PEDRO
STUDIO ART PICTURES
UMSEBENZI KA BLAQS

BEST COLLABORATION
BABA HARARE FT MAI TT – RITA
DJ ZANDIMAZI FT NHLANHLA & NUTTY O- NGIFUNA WENA
JANET MANYOWA FT TAKESURE ZAMAR NCUBE- MUTSVENE
NOX, FREEMAN HKD FT TYFAH GUNI- UNOBVUMA HERE
ROKI FT KOFFI OLOMIDE & RAY VANNY – PATATI PATATI

BEST INTERNATIONAL ZIMBABWEAN ARTIST
DJ ZANDIMAZ
MAMOZI
NOX
NUTTY O
SHASHA

BEST MALE ARTIST
FREEMAN HKD
MAMBO DHUTERERE
NUTTY O
ROKI

BEST FEMALE ARTIST
DJ ZANDIMAZI
GEMMA GRIFFITHS
JANET MANYOWA
SHASHA
TAMY MOYO

SONG OF THE YEAR
BABA HARARE FT MAI TT – RITA
D.T BIO MUDIMBA- KUJATA KUJATA
FREEMAN HKD – POMBI
NUTTY O – HANDIPERI POWER
ROKI FT KOFFI OLOMIDE AND RAY VANNY – PATATI PATATI

The following awards have NO nominations and will be announced on the night of the awards.

1. Retro 1
2. Retro 2
3. Lifetime Achievement

Lemuel chekai 770 posts 0 comments
Leave a comment
More Stories

Zimbabwe’s New Romantic Comedy Feature Film Set For Screens…

Netflix Commits $1 Million Towards Scholarships In Africa

BREAKING: Legendary Musician Zexie Manatsa Dies

1 of 404
You cannot copy content of this page